Villas-Boas apresentou centro de alto rendimento

À margem da apresentação do Centro de Alto Rendimento do FC Porto num espaço em Monsanto, que reuniu cerca de três centenas de apoiantes, André Villas-Boas pronunciou-se sobre a suspensão da negociação das ações da FC Porto SAD, considerando que isso se deveu às declarações do presidente Pinto da Costa em entrevista à SIC, sobre os negócios estruturais em torno do emblema azul e branco.

"Apresento uma peça fundamental nesta candidatura, com muito prazer em fazê-lo em Lisboa, porque é significado do crescimento do FC Porto. A nossa academia já foi prometida (pela atual direção), mas a verdade é que continua a não existir", indicou.

Por outro lado, o antigo treinador do FC Porto recusou-se a alimentar a declaração que apelidou de "infeliz" do atual presidente, que considerou que as arbitragens nos jogos de futebol dos "dragões" mudaram desde o aparecimento da candidatura de Villas-Boas.

O ex-treinador do FC Porto considerou ainda positiva a localização da infraestrutura, assim como a proximidade ao Estádio do Dragão.

"O sentido de unidade entre o futebol profissional e a formação é fundamental. É necessário que as equipas A, B e da formação tenham proximidade para que os jovens saibam que, um dia, podem representar o FC Porto. Faz sentido colocar toda a formação do clube neste local. Vai gerar resultados e traduzi-los em campo", adiantou.

No que respeita ao ato eleitoral do FC Porto, agendado para 27 de abril, o candidato pela lista B disse esperar um adesão em massa dos sócios azuis e brancos.

"O FC Porto acordou para uma nova fase da sua vida. Estamos confiantes de que há um sentido crescente de mudança. Agora, traduzi-la em voto é um dos nossos objetivos. Continuaremos a incentivar os sócios a exercerem o seu direito de voto, esperando que estas eleições sejam as mais concorridas da história do clube", indicou.

Pormenores do Centro

Situado próximo ao Estádio do Dragão, com acesso facilitado pela A20, Ponte do Freixo e saída 3 para a N222, o Centro de Alto Rendimento do FC Porto ficará situado num terreno com 31 hectares, com cinco campos de futebol e três edifícios.

O principal será um espaço para residentes e apoio desportivo, com ginásio de alto rendimento, spa, balneários, salas de administração e gestão técnica, entre outros, e o segundo será um pavilhão gimnodesportivo, com recinto polivalente e capacidade para 400 espetadores, enquanto a terceira infraestrutura funcionará como apoio desportivo, com receção, auditório com capacidade para 48 lugares, ginásio, balneários profissionais, e áreas de apoio médico.