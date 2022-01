Zaidu regressa aos treinos do FC Porto e pode ser opção para jogo com o Marítimo

O lateral-esquerdo regressou da Taça das Nações Africanas (CAN) e volta a estar à disposição do treinador Sérgio Conceição, que se tem debatido com diversas baixas na defesa, sobretudo nas laterais.

Os defesas-centrais Pepe e Marcano continuaram a fazer treino condicionado, tal como o lateral-direito João Mário, enquanto o também lateral Wilson Manafá, que sofreu uma lesão grave que acabou mais cedo com a sua época, mantém-se em tratamentos.

Ausências certas, por estarem a representar as respetivas seleções de futebol, são os colombianos Matheus Uribe e Luis Díaz e o iraniano Mehdi Taremi.

À semelhança do que tem acontecido com regularidade, os futebolistas da equipa B João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges voltaram a evoluir com o plantel principal.

O grupo de trabalho volta a evoluir no sábado, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

Cumpridas 19 jornadas, o FC Porto lidera o campeonato com 53 pontos, mais seis do que o Sporting, enquanto o Marítimo é nono, com 24.

FC Porto e Marítimo defrontam-se às 20:30 de domingo, no Estádio do Dragão.