Futsal: Merlim renova pelos `leões`

O jogador internacional pela selecção da Itália que chegou em 2015/16 vai assim prosseguir de verde e branco: “Estou muito feliz, é um reconhecimento do Clube pelo meu trabalho. A minha família está feliz em Portugal e nestes três anos conseguimos vários títulos, ainda tenho uma ambição grande. Assinar foi um sonho e continuar é mais um a realizar-se”



Merlin e« explicou as motivações que o levaram a continuar no Clube de Alvalade: “Quando cheguei disse que gostava de desafios e o Sporting tem sido um desafio para cada atleta porque onde entramos, entramos para ser campeões. Podem esperar de mim um jogador que vai dar sempre tudo para vencer”



O ala não perdeu a ‘fome’ de vencer: “O objectivo é sempre ganhar. Por isso renovei com o Clube. É um desafio entrar em todas as competições para vencer e não podemos fugir disso”.



Com 50 golos em 102 partidas nestes dois anos e meio, Merlim diz ser muito acarinhado pela massa associativa.