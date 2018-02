Portugal Campeão Europeu de futsal

RTP 10 Fev, 2018, 22:05 / atualizado em 10 Fev, 2018, 22:50 | Futsal

Em Ljubljana, na Eslovénia, Ricardinho adiantou os portugueses logo nos primeiros minutos da final, mas Espanha, com dois golos, virou o resultado a seu favor no segundo tempo.



Mesmo no limite, a cerca de um minuto do final da partida, Bruno Coelho igualou a contenda, forçando o prolongamento.



Nesta fase, com ambas as equipas a mostrarem respeito mútuo, o sonho português tremeu com a saída por lesão do melhor jogador do Mundo, Ricardinho, mas um livre direto marcado por Bruno Coelho, a menos de um minuto do fim, deu o primeiro título europeu a Portugal.



O Governo português, formalmente, e António Costa, no twitter, já felicitaram a comitiva nacional que participou nesta conquista.