Frederico Varandas diz que organização de Liga Europeia é sinal de competência

"É uma demonstração de credibilidade e competência que o Sporting hoje goza no desporto europeu. É um grande orgulho ter um evento desta dimensão e prestígio no nosso pavilhão. Será seguramente um fim-de-semana inesquecível", expressou.



Frederico Varandas relembrou a conquista europeia do Sporting na modalidade, há 42 anos, e acredita que os jogadores possam sair do torneio "como heróis".



"Faz 42 anos que o Sporting foi campeão europeu em hóquei em patins. É uma oportunidade para este grupo poder homenagear essa equipa. Acreditamos que esta equipa e aquela estrutura muito merece e que possam ficar como heróis neste clube", disse.



O presidente da World Skate Europe-Rink Hockey, Fernando Graça, expressou o desejo de ver uma final portuguesa e elogiou a "excelente capacidade organizativa" por parte do Sporting.



"Gostava que houvesse uma final portuguesa, mas é indiscutível que a presença do Barcelona vem prestigiar e honrar esta competição. Juntar estas quatro equipas a uma excelente capacidade organizativa seguramente vai ser muito importante para a projeção e reafirmação da modalidade", disse.



A 'final four' da Liga Europeia em hóquei em patins realiza-se nos dias 11 e 12 de maio, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, e conta com a presença de três equipas portuguesas - Sporting, Benfica e FC Porto - e dos espanhóis do Barcelona.



A primeira meia-final opõe o Barcelona ao FC Porto e a segunda partida terá os rivais lisboetas Sporting e Benfica, com os vencedores das duas meias-finais a discutirem o título na final, que se realiza em 12 de maio.