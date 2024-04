Sporting passa em Barcelona e vai à final-four da champions de hóquei patins

Depois do triunfo por 4-1 em Alvalade, os ‘leões’, bastante consistentes e tranquilos, exibiram-se em elevado nível e quase nunca estiveram em verdadeiro sobressalto, mesmo quando o adversário esteve a um só golo de igualar a eliminatória.



Os catalães não podiam começar melhor, pois, logo ao quarto minuto, Pau Bargalló, de livre direto, ‘bailou’ em frente a Ângelo Girão e inaugurou o marcador, tal como já o havia feito em Alvalade.



Os ‘leões’ não vacilaram e foi importante o tento da igualdade, volvidos apenas dois minutos, em oportuna recarga de Matias Platero.



O Sporting mantinha a serenidade de três golos de avanço na eliminatória, estava muito bem organizado defensivamente e dos poucos sustos que sentiu surgiu no stick de Bargallo, mas ao ferro, pelo que a igualdade persistia ao intervalo, com o guarda-redes espanhol a ter, até, mais trabalho do que Girão.



Novo tento dos anfitriões, logo aos 30 segundos, numa recuperação de bola na tabela para a emenda vitoriosa de Xavi Barroso, colocou o resultado em 2-1: aos 32, Ferran Font falhou um livre direto, contudo, segundos depois, Rafa Bessa penetrou na defesa e um contrário, infeliz, desviou para a própria baliza, restabelecendo a igualdade (2-2).



Foi de penálti, no minuto seguinte, que o português João Rodrigues devolveu a liderança do Barcelona (3-2) e de livre direto que, aos 41, Bargalló voltou a ‘dançar’ em frente a Girão, nesta fase com bem mais trabalho, para o 4-2, que deixava os catalães a um golo de igualar a eliminatória.



A quatro minutos e cinco segundos do fim, Alessandro Verona, com forte sticada, reduziu para 4-3 e colocou os lisboetas novamente mais perto das meias-finais, desperdiçando, volvidos apenas 12 segundos, a oportunidade de praticamente sentenciar o embate, não fosse João Souto falhar um livre direto.



Com cinco jogadores de campo, no tudo por tudo, o Barcelona ainda fez o 5-3, a 1.11 minutos do fim, contudo, Ferran Font, segundos após falhar um livre direto, beneficiou de uma escorregadela de um adversário para ficar com a bola e levá-la tranquilamente até à baliza deserta, fixando o definitivo 5-4 a três segundos do fim.



Os ‘leões’ devem encontrar na meia-final o FC Porto, em clara vantagem sobre os italianos do Lodi, enquanto, na outra meia-final, apenas está certo o Óquei de Barcelos, que goleou 5-1 o Benfica na Luz, faltando saber se defrontará a Oliveirense ou os italianos do Trissino.



A ‘final-four’ da Liga dos Campeões vai disputar-se no Porto, no Pavilhão Rosa Mota, em 11 e 12 de maio.