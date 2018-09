Andar nas núvens

Uma foto tirada com um drone mostra um concorrente do evento Highline Extreme no topo do pico Moleson a 2000 metros acima do nível do mar, nos Alpes suíços, perto de Gruyères, Suíça. Uma competição onde apenas os 25 dos melhores slackliners do mundo puderam competir em seis linhas diferentes, variando de 45 a 480 metros. Equilibrar no 'slackline' é um método de treino para os escaladores melhorarem o seu sentido de equilíbrio. Para evitar o perigo de cair, o atleta é amarrado com uma corda.