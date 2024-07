Jieni Shao reconhece superioridade da austríaca Sofia Polcanova

"Não foi tanto pelo meu jogo, ela também é uma boa jogadora. O nosso jogo hoje foi muito equilibrado e jogámos as duas bem, mas eu preciso de trabalhar mais alguns aspetos que hoje correram menos bem", afirmou Jieni Shao, depois de ter perdido em seis sets por 4-2 com a austríaca, 23.ª da hierarquia.

A lusa, 51.ª jogadora do ranking mundial, disputou pela primeira vez os 16 avos de final de uns Jogos Olímpicos, reconhecendo que precisava de mais controlo durante as trocas de bola e, embora não quisesse usar como desculpa, aludiu à influência que o barulho no pavilhão causou na sua concentração.

A outra portuguesa em prova, Fu Yu, 80.ª do ranking, disputa a segunda ronda na terça-feira, a partir das 11:00 locais (10:00 em Lisboa), frente à polaca Natalia Bajor (48.ª).