Covid-19. Judoca Wilsa Gomes com terceiro teste positivo

", disse o dirigente.





Estágio e competição







A Federação começou por reunir em 24 de junho, em Coimbra, os judocas do projeto olímpico, aos quais se juntaram outros ao nível de trabalho das seleções, e inicia agora um terceiro estágio no mesmo local, com a inclusão de mais atletas.O objetivo é preparar as seleções para um nível mais competitivo, depois de uma longa paragem, desde março, devido às restrições impostas ao treino e ao contacto, devido à covid-19.Antes destes três estágios, a FPJ já tinha programado, em sintonia com a selecionadora Ana Hormigo, trabalho com as principais judocas femininas, Catarina Costa, Maria Siderot, Joana Ramos, Telma Monteiro, Bárbara Timo, Patrícia Sampaio, Yahima Ramirez e Rochele Nunes, em Idanha-a-Nova.O recomeço das provas de judo deverá acontecer em setembro, mês para o qual está calendarizado o Grande Prémio de Zagreb (18 e 20) e o Campeonato Nacional (26 e 27), enquanto os Europeus de Praga, que deveriam ter-se disputado em maio, foram adiados para o período entre 8 e 10 de novembro.