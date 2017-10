Benfica e Sporting preparam jogos de risco elevado

Mário Aleixo - RTP 17 Out, 2017, 09:14 / atualizado em 17 Out, 2017, 09:14 | Liga dos Campeões

A equipa da Luz recebe os “red devils”, em desafio marcado para as 19h45.



O grupo afina os últimos detalhes da estratégia com que irá enfrentar a poderosa equipa britânica.



O treinador Rui Vitória deverá apresentar algumas alterações em relação ao jogo do passado fim-de-semana da Taça de Portugal, em Olhão.



Svilar deverá ser o guarda-redes, Douglas o defesa-direito, as laterais do ataque deverão ser ocupadas por Salvio e Cervi e a dupla de ataque formada por Jonas e Raul Jiménez.



Os encarnados ocupam o último lugar do grupo B sem qualquer ponto. No primeiro lugar estão os "red devils" com seis pontos, seguidos de Basileia e CSKA de Moscovo, cada um com três conquistados.

A surpresa de Jorge Jesus

Depois do treino matinal desta terça-feira no centro de estágio de Alcochete, a equipa do Sporting almoça e faz a viagem ao início da tarde para Turim.



Às 18h00 de Lisboa Jorge Jesus faz a antevisão do duelo de quarta-feira.



Em termos estratégicos tudo indica que o técnico português deverá apostar na dupla de médios defensivos Battaglia e William Carvalho para tentar travar as movimentações de Dybala.



O jogo tem o início marcado para as 19h45, de quarta-feira.



No grupo D Sporting e Juventus têm três pontos cada e não querem perder a corrida a um dos dois primeiros lugares do grupo que dá acesso à próxima eliminatória da competição.



No outro desafio do grupo, a realizar esta quarta-feira, os extremos tocam-se com o líder Barcelona (6 pontos) a receber o Olympiacos (sem qualquer ponto).