"Champions". FC Porto visita FC Barcelona a pensar nos "oitavos"

Naquele que é, teoricamente, o jogo mais difícil no Grupo H, os "dragões" visitam, na quinta jornada, a equipa espanhola em Montjuic, quando somam os mesmos nove pontos do FC Barcelona, sendo ambos seguidos por Shakhtar, com seis pontos, e Antuérpia, sem pontos.A equipa de Sérgio Conceição terá noção de qual o resultado que precisa quando entrar em campo a partir das 20h00 (horas de Lisboa), tendo em conta que o Shakhtar Donetsk recebe o Antuérpia mais cedo, a partir das 17h45.No jogo, os "dragões" vão defrontar um FC Barcelona, que tem os portugueses João Cancelo e João Félix, longe do seu melhor momento, com a equipa de Xavi Hernández a vencer apenas dois dos seus últimos cinco jogos.A equipa catalã perdeu em casa com o Real Madrid (2-1), fora com o Shakhtar (1-0) e empatou no último sábado na deslocação ao terreno do Rayo Vallecano (1-1), um desfecho que a relegou para o quarto lugar no campeonato espanhol.





Do lado catalão, a forma recente não tem sido a melhor e o pior até tem sido a qualidade (ou falta dela) exibicional recente, bastante criticada pelos adeptos e imprensa espanhola. Apesar disso, Xavi deve voltar a chamar todos os pesos pesados para este jogo, como Gundogan, Ronald Araújo ou Pedri, mas há algumas dúvidas, como a vaga de lateral esquerdo e João Félix ou Lamine Yamal, mas a grande incógnita está na baliza. Ter Stegen continua em dúvida, falhou o último treino e colocou tudo em alerta. Contudo, o substituto, Iñaki Peña, está a postos, apesar da pouca rotação nestas andanças.



Da parte do FC Porto, a equipa vem de uma vitória tranquila na Taça de Portugal, diante de um adversário do quarto escalão – Montalegre (4-0) – e que permitiu a Sérgio Conceição gerir as opções, dando minutos a alguns jogadores menos utilizados.