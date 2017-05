O português marcou os três golos do triunfo merengue sobre o Atlético. A equipa do Santiago Bernabéu foi melhor durante toda a partida com o jogador português a inaugurar o marcador logo aos dez minutos, com um cabeceamento após antecipação a Savid. O melhor jogador do mundo voltou a aproveitar, já na segunda metade, um ressalto à entrada da grande área e fuzilou Oblak para o 2-0. Já no fim da partida, o português foi servido por Lucas Vásquez na grande área e bateu facilmente Oblak pela terceira vez na partida. Assim, o Real Madrid praticamente que sentencia a eliminatória ao conseguir uma vantagem de três golos para o jogo no Vincente Calderón.