O Benfica entra esta quarta-feira em campo para disputar a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados procuram os primeiros pontos na liga milionária, depois de quarto derrotas nos quatros jogos disputados. A equipa de Rui Vitória vai jogar na fria cidade de Moscovo, com o técnico a mostrar confiança no apuramento da equipa portuguesa para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A partida tem início às 17h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.