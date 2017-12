O FC Porto procura esta quarta-feira dar um passo importante na Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição recebe o AS Monaco, no estádio do Dragão, e busca a vitória para alcançar os oitavos de final da liga milionária. Os Dragões ainda disputam uma vaga com o RB Leipzig, que vai defrontar o líder do Grupo G, o Besiktas, que já se encontra apurado. Para ser a única equipa portuguesa na prova na fase a eliminar, o FC Porto necessita de fazer o mesmo resultado que os alemães, tentando levar de vencido o Mónaco de Leonardo Jardim, que já está fora das competições europeias. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.