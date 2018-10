FC Porto continua sem perder na "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Out, 2018, 07:53 / atualizado em 04 Out, 2018, 07:53 | Liga dos Campeões

À segunda jornada da fase de grupos, a campanha dos "dragões" está lançada, o que lhes permite liderar o grupo, a par dos germânicos - com quem empataram antes. FC Porto e Schalke 04 chegam aos quatro pontos, mais um do que o Galatasaray, enquanto que o Lokomotiv Moscovo ainda não pontuou.





No Dragão, depois de uma igualdade sem golos na primeira parte, o avançado maliano dos "dragões" marcou praticamente no arranque da segunda parte, aos 49 minutos, sentenciando aí o encontro, a premiar um jogo muito esforçado do avançado africano, a jogar como ponta de lança face à ausência de Aboubakar.



Com ligeiro ascendente dos azuis e brancos, o jogo foi bem disputado e permitiu aos dois guarda-redes brilhar, tanto Casillas, como Muslera.







No final da partida, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse que gostava de ter visto a equipa com mais posse de bola.









No outro jogo do Grupo D, em Moscovo, o Lokomotiv alinhou com Manuel Fernandes e Eder, num jogo de futebol pobre e com poucas ocasiões, ante o Schalke 04. Valeu, para os visitantes, o golo do norte-americano McKennie, aos 88.







Na próxima jornada a 3.ª, no dia 24 de outubro, jogam-se os encontros: Galatasaray-Schalke 04 e Lokomotiv de Moscovo-FC Porto.



PSG e Nápoles mais fortes no Grupo C



Lidera o Nápoles, com quatro pontos, mais um que PSG e Liverpool. Com um ponto, só o Estrela Vermelha está fora da corrida.

Lei dos mais fortes nos grupos A e B



Nos outros jogos do dia, destaque para o contraste da carreira dos clubes franceses, que vai da goleada do Paris SG, 6-1 ao Estrela Vermelha, a mais uma derrota do Mónaco, vergado em Dortmund por 3-0, a deixar o treinador Leonardo Jardim cada vez mais acossado.Nota menos, na jornada, para a dupla derrota das formações inglesas: em Londres, o Tottenham cedeu por 4-2 ante o FC Barcelona, com Messi a bisar, e, em Nápoles, o Liverpool foi derrotado pela margem mínima, já bem perto do final.No grupo C, decididamente o grupo da morte este ano, o Paris Saint-Germain redimiu-se da derrota face ao Liverpool com o massacre ao Estrela Vermelha de Belgrado - nada menos que 6-1, no Parque dos Príncipes.Ocasião para Neymar brilhar, com "hat-trick", dos quais dois de livre direto. Completatam a goleada a restante linha de ataque parisiense - o ponta de lança Cavani e os extremos Mbappé e di Maria -, em jogo em que o árbitro português Artur Soares Dias não teve problemas, ante o avolumar da goleada.O Nápoles-Liverpool decidiu-se por pequenos pormenores, com os napolitanos (por quem jogou Mário Rui) a assegurarem os três pontos no último minuto, golo de Insigne.Nos grupos A e B é que a situação se definiu mais, passando a haver duas equipas com seis pontos e duas sem pontuar ainda.Messi bisou na vitória do "Barça" em Londres, 4-2 sobre o Tottenham, num jogo em que também brilhou Jordi Alba, com três assistências.Os catalães com Nélson Semedo a titular, comandam o grupo B, a par do Inter, que foi à Holanda ganhar ao PSV, por 2-1.O destaque no grupo A vai sendo para Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, hoje com novas vitórias claras nos seus compromissos.O Borussia Dortmund é o mais recente carrasco do Mónaco, com 3-0 na Alemanha. Em zona de descida na liga francesa, a época começa a ser infernal para o treinador madeirense Leonardo Jardim.Quanto ao Atlético, ganhou por 3-1 ao Brugge, em Madrid, com Antoine Griezmann a bisar no encontro.