FC Porto defronta ingleses do Tottenham nos oitavos de final da Youth League

22 Fev, 2019

Na sede da UEFA, foi também sorteado o emparelhamento dos quartos de final e o vencedor do jogo que opõe os portistas aos ‘spurs’ irá defrontar os dinamarqueses do Midtyjlland ou os ingleses do Manchester United.



O FC Barcelona, detentor do troféu e vencedor de duas edições, irá defrontar os alemães do Hertha Berlim e os estreantes franceses do Montpellier, que eliminaram o Benfica, jogam com os ingleses do Chelsea, que afastaram o FC Porto nas meias-finais de 2017/18, nas grandes penalidades (5-4, após 2-2).



Os jogos dos oitavos de final da Youth League, uma espécie de Liga dos Campeões para equipas de sub-19, decorrem a 12 e 13 de março e os encontros dos quartos de final a 2 e 3 de abril.



Nyon acolhe as meias-finais a 26 de abril e a final a 29.