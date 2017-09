FC Porto na máxima força a preparar receção ao Besiktas

Lusa 11 Set, 2017, 15:59 | Liga dos Campeões

Sem lesionados, o treinador Sérgio Conceição contou com todo o grupo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia, registando-se apenas a ausência do jovem Diogo Dalot.



O lateral direito voltou a trabalhar com a equipa B, orientada por António Folha.



O grupo volta a treinar na terça-feira, com os derradeiros detalhes a serem acertados às 10:00, novamente no Olival, antes de o treinador Sérgio Conceição e um futebolistas protagonizarem a antevisão ao embate com os turcos, às 17:30, no Estádio do Dragão, no Porto.



O desafio vai marcar o regresso do extremo Ricardo Quaresma e do central Pepe ao Dragão, após terem representado o clube ‘azul e branco’ durante várias épocas.



O FC Porto lidera, a par do Sporting, a I Liga de futebol com o pleno de 15 pontos em cinco jornadas, enquanto o Besiktas comanda o campeonato turco com os mesmos 10 pontos do Galatasaray, em quatro rondas.