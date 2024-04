Liga dos Campeões: Bayern empata em Londres

À semelhança do que se passou no eletrizante Real Madrid - Manchester City , em Londres também houve reviravoltas no marcador, neste caso entre os ‘gunners’ e os bávaros, recordistas de presenças nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões (22), campeões europeus em seis ocasiões e que procuram salvar a época, já que estão eliminados da Taça da Alemanha e praticamente fora da corrida pela Bundesliga.Com o luso Fábio Vieira no ‘banco’ e Cédric Soares fora da ficha de jogo, o ‘carrasco’ do FC Porto nos oitavos de final até começou melhor, quando um remate de pé esquerdo de Saka, servido por Ben White, bateu o guardião Neuer, aos 12 minutos.Contudo, tal como no Santiago Bernabéu, houve reviravolta, mas para os visitantes, que responderam pouco depois, num lance em que a defesa dos londrinos meteu ‘água’ e deixou ‘via aberta’ para Goretzka entregar a bola a Gnabry (18).O artilheiro Harry Kane, que na época de estreia pelos alemães soma 39 golos e 10 assistências, não quis passar ao lado de um jogo contra um adversário que conhece muito bem, depois de 10 épocas no rival Tottenham.O ponta de lança inglês mostrou-se competente da marca do castigo máximo, depois de o colega de equipa Leroy Sané ter sido travado na grande área por William Saliba.A equipa comandada por Mikel Arteta não baixou os braços e foi em busca do 2-2, que aconteceu por intermédio de Trossard (76), numa altura em que o luso Raphaël Guerreiro já tinha sido lançado por Thomas Tuchel nos visitantes.