O FC Porto entra esta terça-feira em campo para dignificar a imagem do clube depois da derrota na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois de um resultado pesado perante o Liverpool, por contundentes 5-0, a equipa de Sérgio Conceição joga esta noite pela motivação de poder honrar o símbolo e a história do FC Porto. Num campo emblemático como Anfield Road, o FC Porto joga as última cartadas na Liga dos Campeões, já que tem uma tarefa quase impossível de marcar seis golos frente ao Liverpool. Jurgen Klopp, por sua vez, mostrou respeito pelo FC Porto e revelou que o resultado de há três semanas não mostra uma diferença abissal entre as duas equipas, admitindo que o FC Porto vai entrar em campo para mostrar o seu orgulho. O jogo tem início às 19h45. Pode seguir a partida no site da RTP, ouvir o relato na Antena 1 ou seguir a transmissão em direto do jogo no canal da RTP. Esta é uma parceira com o site de desporto Zerozero.pt.