Otávio lembra que FC Porto "entra sempre para ganhar"

"Será um jogo complicado. O Liverpool está sempre na luta pela `Champions` e pela Premier League. Claro que não vou dizer o que temos de fazer, mas vamos tentar fazer dentro de campo o que o `mister` pedir. É sempre difícil, mas das duas vezes que os defrontámos, foram finalistas. Isso prova o momento e a força deles, mas cada jogo tem a sua história e vamos tentar mudar a história desta vez", referiu o jogador.

Otávio mostrou ter a lição bem estudada em relação ao adversário e apontou, sem dificuldade, os principais pontos a estar atento frente ao Liverpool.

"São bastante diretos. Três jogadores rápidos na frente e três médios poderosos. Sabemos da qualidade deles, acho que o maior perigo é esse. Velocidade dos avançados e o poder do meio-campo", esclareceu.

Questionado ainda sobre um possível interesse nos `reds` em contratá-lo no passado, Otávio revelou não estar por dentro do assunto.

"Se estavam interessados ou não, não sei, mas se houver alguma equipa atrás de mim, seria pelo trabalho tanto no campeonato, como na `Champions`. Temos de dar sempre o máximo independentemente da competição", afiançou.

O FC Porto recebe na terça-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, o Liverpool, no segundo jogo no Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, que será arbitrado pelo russo Sergei Karasev.