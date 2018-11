Rafa rejeita Liga Europa "certa" em vez de incerteza na champions

Lusa Comentários 26 Nov, 2018, 18:23 | Liga dos Campeões

"Nenhum jogador está aqui a pensar na Liga Europa. Estamos a disputar a Liga dos Campeões e é o que vamos fazer. Queremos ganhar amanhã [terça-feira] (visita ao Bayern Munique) e o próximo jogo (em casa com o AEK Atenas)", sublinhou.

À entrada da quinta jornada, os alemães lideram o grupo E com 10 pontos, seguidos dos holandeses do Ajax com oito, enquanto o Benfica soma quatro e os gregos do AEK ainda não pontuaram.

"Queremos ganhar todos os jogos e sabemos que é sempre mais fácil trabalhar em cima de vitórias do que de empates ou derrotas. Temos de jogar para ganhar. Passa por aí e mais nada", reforçou o avançado, na antevisão ao encontro frente a um rival que os `encarnados` nunca contrariaram na Alemanha.

O Benfica está obrigado a vencer para manter as aspirações de atingir os `oitavos`, sendo que pode entrar no Allianz Arena com o terceiro posto e a Liga Europa já garantidos, se, antes, o AEK perder na receção ao Ajax -- aos germânicos, quintos classificados no seu campeonato, basta o empate para a qualificação.

"Não vejo isso dessa forma (Bayern Munique fragilizado). É uma grande equipa, como nós. Todos passamos por maus bocados, sabemos como isso é. Estamos aqui para ganhar o jogo, que é o que nos interessa", sintetizou.

Rafa discordou com quem entende ser esta a sua melhor época no Benfica e desvalorizou a questão tática em `4x4x2` ou `4x3x3`, considerando que cabe aos jogadores "adaptarem-se" ao que o treinador Rui Vitória pede.

"Estou preparado para jogar, como todos. Sabemos bem o que temos de fazer e podemos explorar para criar dificuldades ao Bayern e é isso que vamos fazer", concluiu.

O Benfica defronta o Bayern Munique pelas 20:00 de terça-feira, no Allianz Arena, em jogo da quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.