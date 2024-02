Serdar Gözübüyük arbitra o FC Porto-Arsenal

Gözübüyük, de 38 anos e internacional desde 2012, terá como assistentes os compatriotas Erwin Zeinstra e Johan Baider, Dennis Higler estará no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Pol van Boekel, e Joey Kooij será o quarto árbitro.O FC Porto teve arbitragem de Gözübüyük em 2021/22, quando o neerlandês apitou o jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em que os "dragões" venceram a Lazio por 2-1.Já esta época, este árbitro neerlandês esteve no Sporting de Braga-Nápoles, da fase de grupos da "Champions", que os minhotos perderam por 2-1.O FC Porto entra nos oitavos de final da Liga dos Campeões como segundo classificado no Grupo H, atrás de FC Barcelona, enquanto o Arsenal venceu o Grupo B, à frente de PSV, Lens e Sevilha.