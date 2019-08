Sérgio Conceição explicou o adeus à Liga dos Campeões

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Ago, 2019, 08:26 / atualizado em 14 Ago, 2019, 08:26 | Liga dos Campeões

À meia hora de jogo no Estádio do Dragão os azuis e brancos perdiam por 3-0.



Os portistas viram a vantagem de 1-0, trazida do primeiro jogo da eliminatória, esfumar-se ainda na primeira parte, deste encontro, quando o adversário fez três golos, por Tony Vilhena (3 minutos) e Suleymanov (13 e 33).



Só na segunda parte é que conseguiram marcar mas os golos de Zé Luís e Luís Dias foram insuficientes, tendo deixado o resultado global em 3-3 e colocado os russos no cômputo das duas mãos no “play-off” da “Champions”.



Na conferência de imprensa de rescaldo da partida da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória Sérgio Conceição frisou que os jogadores deram uma boa resposta na segunda parte e assumiu as culpas pela derrota.





Segunda vez eliminado na fase preliminar



Até agora a única equipa que tinha afastado o FC Porto em rondas preliminares foi o Anderlecht, em 2000/01, quando, depois de vencer em Bruxelas, por 1-0, conseguiu empatar a zero no Estádio das Antas.

Prejuízo de milhões



O rombo financeiro por não alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões é evidente. Se o clube chegasse a essa fase arrecadava acima de 40 milhões de euros.





Na Liga EUropa o montante máximo que estará acessível aos portistas é pouco superior a 20 milhões de euros e para isso é obrigatório vencer a final da competição.





O FC Porto já não participava na Liga Europa desde 2010/11, época em que venceu uma final inédita 100 por cento portuguesa com o Sporting de Braga.













