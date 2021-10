Sporting arrecada primeira vitória, Cancelo inicia goleada do City

Após desaires com Ajax e Borussia Dortmund, os ‘leões’ venceram por 4-1 na visita a Istambul, com o central Sebástian Coates a ‘bisar’ e a assinar os dois primeiros golos da temporada, ambos na sequência de cantos, ainda no primeiro tempo, sendo que, pelo meio, o canadiano Cyle Larin ainda empatou a partida para os turcos.

Em cima do intervalo, o ‘capitão’ sportinguista ainda esteve envolvido no lance que permitiu ao Sporting conquistar uma grande penalidade, convertida pelo espanhol Pablo Sarabia, que se estreou a marcar pelos ‘verdes e brancos’, antes de Paulinho fixar o resultado perto do apito final. (Foto: Sedat Suna - EPA)





Com os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, o Manchester City voltou aos triunfos no Grupo A e logo com uma ‘mão cheia’ no reduto do Club Brugge (5-1), iniciada pelo lateral luso, à meia hora.Ryiad Mahrez, com dois golos, o segundo de grande penalidade, Kyle Walker e o jovem Cole Palmer anotaram os restantes tentos dos ‘citizens’, que ainda concederam um golo aos belgas, da autoria de Hans Vanaken.O City, que vinha de uma derrota no terreno do Paris Saint-Germain, subiu provisoriamente ao primeiro lugar, com seis pontos, mais dois do que os parisienses, que dividem a segunda posição com o Club Brugge e ainda hoje recebem o Leipzig, último colocado, sem pontos.