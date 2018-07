André Geraldes no Gijón por empréstimo do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Jul, 2018, 11:46 / atualizado em 13 Jul, 2018, 11:46 | Espanha

O defesa lateral, de 27 anos, representou o Belenenses na última época, igualmente por empréstimo do Sporting, tendo jogado ao lado do compatriota André Sousa, que também atuará no clube espanhol na próxima época, cedido pela equipa de Belém.



Geraldes conta com passagens pelo Maia Lidador, onde iniciou a carreira, Rio Ave, Istambul BB e Sporting, clube no qual venceu uma Taça de Portugal em 2014/15.



No Sporting, o jogador foi emprestado três vezes, duas ao Belenenses, em 2015/16 e 2017/18, e uma ao Vitória de Setúbal, em 2016/17, tendo realizado apenas quatro jogos pela equipa principal.





Esta é já a terceira aquisição do clube de Gijón para a próxima época, depois das contratações do defesa Molinero, proveniente do Getafe, e do médio português André Sousa.