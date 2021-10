Ansu Fati renova até 2027 com o FC Barcelona e fica com cláusula de mil milhões

Em 2019, com apenas 16 anos, o jogador nascido na Guiné-Bissau, mas naturalizado espanhol, estreou-se pela equipa principal do FC Barcelona, pela qual soma 48 partidas e 15 golos, sendo mesmo o futebolista mais jovem da história do clube a marcar na Liga espanhola.Ansu Fati, que contabiliza quatro jogos pela seleção espanhola, é um dos mais promissores jogadores do futebol europeu, tendo herdado esta temporada a camisola "10" do FC Barcelona, após a saída do argentino Lionel Messi para o Paris Sain-Germain.

O FC Barcelona, atual sétimo classificado da Liga espanhola, é um dos adversários do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões.