Cristiano Ronaldo não está à venda

Mário Aleixo - RTP 20 Jun, 2017, 07:40 / atualizado em 20 Jun, 2017, 08:40 | Espanha

O futebolista tem manifestado alguma insatisfação e o desejo de mudar de ares por causa das acusações de fuga ao fisco em Espanha.



Em declarações à estação de rádio espanhola Florentino Perez afirmou: "Cristiano é mais forte e mais importante que todos nós aqui".



O dirigente reforçou que já defende há muito tempo a inocência do internacional português em relação às acusações de fuga ao fisco, reagindo a informações da imprensa que davam conta de que o jogador português ameaçava partir por não se sentir defendido pelo seu clube.



Florentino Perez aproveitou ainda para assegurar que até à noite de segunda feira, e apesar de rumores sobre a partida de Ronaldo, o clube não recebeu qualquer proposta.





"Ninguém fez qualquer proposta, seja por Cristiano, seja por outro qualquer", disse o dirigente, acrescentando: "A ideia é continuar com os jogadores que temos".O presidente do Real Madrid disse também que ainda não falou com Cristiano Ronaldo para que o jogador possa estar concentrado na Taça das Confederações e acrescentou estar plenamente convencido da inocência de Cristiano Ronaldo, acusado em Espanha de ter fugido ao fisco.Florentino Perez confirmou ainda a saída de Fábio Coentrão para o Sporting Clube de Portugal, o importante é que jogue afirmou o presidente do Real.Fábio Coentrão, de 29 anos, regressa a Portugal seis anos depois de deixar o Benfica para assinar pelo Real Madrid.