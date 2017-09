Gonçalo Guedes decisivo na vitória do Valência

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 08:43 / atualizado em 25 Set, 2017, 08:43 | Espanha

O Valência de Gonçalo Guedes foi domingo vencer a Real Sociedad de Kevin Rodrigues por 3-2, isolando-se no quarto lugar da Liga de futebol de Espanha, à sexta jornada.



Com Gonçalo Guedes e Rodrigo a titulares, Rodrigo (aos 26 minutos) adiantou os forasteiros, mas Elustondo (33) empatou. Na etapa complementar, Nacho Vidal (55) recolocou o Valência no comando, mas a resposta surgiu pouco depois, por Mikel Oyarzabal (59), que empatou 2-2.



Já com as equipas reduzidas as 10 jogadores, por expulsão do anfritrião Zubeldia (68) e do francês Kondogbia (79), o italiano Simone Zaza (85) garantiu o triunfo ao conjunto "che", a passe de Guedes, autor também da assistência para o primeiro golo.



Com este resultado, a Real Sociedad é oitava com oito pontos, enquanto o Valência é quarto classificado com 12, mais um do que o Real Madrid e a um do Sevilha, a dois do Atlético de Madrid e a seis do líder Barcelona, com o pleno de 18 pontos.