Granada garante subida à I liga espanhola

A subida de divisão ficou consumada com o empate frente ao Maiorca (1-1), uma igualdade obtida com o golo do médio espanhol Fede, aos 89 minutos, tendo o Granada tirado proveito do triunfo do Málaga em Albacete (2-1) para acompanhar o Osasuna, que já tinha assegurado a promoção na jornada passada.





O Granada, equipa na qual atua o guarda-redes português Rui Silva, de 25 anos, ex-Nacional e que foi titular no encontro de terça-feira, vai disputar a primeira liga espanhola pela sexta vez na sua história.