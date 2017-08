Jesús Navas regressa ao Sevilha FC

Inês Geraldo - RTP 01 Ago, 2017, 15:36 | Espanha

Depois de terminado o contrato com o Manchester City, Jesús Navas está de regresso ao Sevilla FC. O clube andaluz anunciou esta terça-feira o regresso do jogador de 31 anos, que se vai juntar ao plantel da equipa da Liga Espanhola para as próximas quatro épocas.







Jesús Navas regressa assim a uma casa que conhece bem, depois de ter sido formado no Sevilla FC, onde chegou com apenas 15 anos, e de ter jogado na equipa principal durante dez anos. Navas representou a equipa espanhola em 393 partidas, tendo marcado 34 golos, aliando o seus atributos técnicos à velocidade.



Jesús Navas venceu duas Taças UEFA, uma Supertaça Europeia, uma Supertaça Espanhola e duas Taças do Rei com as cores do Sevilla. Pela Seleção Espanhola, o jogador de 31 anos sagrou-se campeão do mundo, em 2010, e campeão europeu em 2012.



Em 2013, o internacional espanhol transferiu-se para o Manchester City, disputando mais de 180 jogos com os Blues da cidade de Manchester. Venceu uma Premier League e duas Taças da Liga, marcou oito golos e realizou perto de 40 assitências.