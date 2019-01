Levante reclama utilização irregular de Chumi

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jan, 2019, 11:01 / atualizado em 18 Jan, 2019, 11:01 | Espanha

Na sua conta no Twitter, o Levante revelou ter apresentando a denúncia junto da RFEF, depois de na quinta-feira o caso ter vindo a público através do jornal El Mundo, explicando que o futebolista da formação catalã estava suspenso.



O defesa foi titular e saiu aos 58 minutos no jogo da primeira mão, em 10 de janeiro, um dia depois de ter sido suspenso por acumulação de cartões amarelos ao serviço da equipa filial dos catalães.



No primeiro jogo, o Levante ganhou por 2-1 e na quinta-feira, quando já era conhecido o caso, o FC Barcelona venceu em casa a equipa valenciana por 3-0, virando a seu favor a eliminatória dos oitavos de final da Taça do Rei.



Reação "blaugrana"



O FC Barcelona reagiu, dizendo que a utilização foi "correta", na medida em que o jogador estaria suspenso apenas na equipa satélite, adiantando que existe um prazo para apresentação de queixa e que este já expirou.Ainda assim, o presidente do Levante, Quico Catalán, explicou na quinta-feira que os argumentos para a queixa do clube valenciano têm jurisprudência "sólida".O sorteio dos quartos de final da competição está marcado para esta sexta-feira à tarde e a questão deverá ser analisada com urgência, embora a decisão seja passível de recurso em sede da justiça federativa e, posteriormente, de tribunal administrativo.Na época de 2015/16, na Taça do Rei, o rival Real Madrid fez alinhar Denis Cheryshev frente ao Cádis, sem ter em conta uma suspensão, o que motivou a desqualificação da equipa "merengue" da competição.