Militão é jogador do Real Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Mar, 2019, 11:22 / atualizado em 14 Mar, 2019, 11:28 | Espanha

Em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do FC Porto informa ter chegado a acordo com o clube espanhol para a transferência do futebolista, no final da época, a troco de 50 milhões de euros.







Comunicado na íntegra:



"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Eder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época".





A notícia tinha sido veiculada na edição desta quinta-feira do jornal espanhol Marca.Segundo a mesma publicação o negócio entre os clubes e jogador estava concluído desde a última quarta-feira.Desta forma Militão é apontado como o primeiro reforço para o treinador Zinedine Zidane que regressou recentemente dias ao comando técnico dos “merengues”.