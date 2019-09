Real Sociedad impõe primeira derrota ao Atlético de Madrid na liga espanhola

Lusa Comentários 14 Set, 2019, 20:38 | Espanha

Golos do norueguês Odegaard, aos 58 minutos, e de Nacho Monreal, aos 61, sentenciaram a primeira derrota, após três vitórias dos ‘colchoneros’, que podem ceder a liderança no domingo ao Sevilha, que tem menos dois pontos e visita o Alavés.



Numa partida em que o avançado português João Félix foi titular e acabou substituído aos 57 minutos, depois de ter estado pouco em jogo, a equipa de Diego Simeone criou poucas oportunidades e o esloveno Oblak teve de se aplicar com várias defesas.



Em cima da hora de jogo, Mikel Merino conduziu uma jogada pelo lado esquerdo do ataque, antes de encontrar Odegaard na área, com o médio ofensivo norueguês a abrir o marcador.



Três minutos depois, na sequência de uma jogada de insistência após um canto, foi o defesa Nacho Monreal a fazer o 2-0, num lance que acabou por levar a novo azar para o Atlético.



Aos 66 minutos, depois de ter insistido com os médicos para ficar em campo, Oblak, antigo guarda-redes de Rio Ave e do Benfica, acabou por sair, devido a uma pancada na cabeça, e o jogo não voltou a ter oportunidades de monta até ao final.



A Real Sociedad tem sete pontos ao fim de quatro jornadas, subindo provisoriamente à quinta posição, enquanto o Atlético se mantém na liderança, mas pode ser ultrapassado pelo Sevilha.



O Real Madrid, que hoje venceu em casa por 3-2 o Levante, aproximou-se e é segundo, com oito pontos, com o campeão FC Barcelona a receber ainda hoje o Valência à procura de chegar aos sete.



Antes, o Villarreal somou a primeira vitória esta época, ao triunfar por 3-0 no reduto do Leganés, que é último e ainda não pontuou.