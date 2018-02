Rúben Semedo detido por agressões e posse de arma

Mário Aleixo - RTP 20 Fev, 2018, 10:23 / atualizado em 20 Fev, 2018, 10:39 | Espanha

A polícia deteve o jogador do Villarreal, de 23 anos, por agressões e posse ilegal de arma. A vítima apresentava alguns ferimentos.



O queixoso identificou Rúben Semedo bem como um seu familiar (primo) como os autores das agressões de que foi alvo com o objetivo de o assaltarem na Ciudad de las Artes y las Ciencias tendo acrescentado que um dos agressores fez dois disparos com uma pistola para intimidar.



Já no passado dia 12 deste mês o futebolista tinha sido interpelado pela polícia na companhia de mais dois indivíduos depois de uma denúncia de um indivíduo que incrimina o jogador de o ter amarrado e espancado. O queixoso referiu na altura ter sido roubado e que um dos acompanhantes de Rúben Semedo terá disparado por duas vezes uma arma como intimidação.



Recorde-se que têm sido vários os episódios em que Rúben Semedo tem estado envolvido nos últimos meses, como por exemplo a agressão a um jovem com uma garrafa na cabeça e feito ameaças com uma pistola numa casa de alterne.