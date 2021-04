Sérgio Ramos é o 2.º caso positivo no Real Madrid numa semana

”, indicou em comunicado o Real Madrid, que já não podia contar na quarta-feira com o jogador frente ao Liverpool, devido a uma lesão no gémeo da perna esquerda.Sérgio Ramos é o segundo caso de infeção no Real Madrid no espaço de uma semana, depois de um teste positivo também do central Raphael Varane na última terça-feira, obrigando Zidane a formar uma dupla de centrais com Éder Militão e Nacho González.

O Real Madrid visita na quarta-feira o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com uma vantagem de 3-1 trazida do primeiro jogo.