Sevilha apura-se para a final da Taça do Rei

Lusa 07 Fev, 2018, 22:49 | Espanha

Depois do empate 1-1 registado no primeiro jogo, no terreno do Leganés, o Sevilha adfiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo apontado pelo médio argentino Joaquín Correa, e segurou a vantagem mínima até aos 90, momento em o médio Franco Vazquez fechou a contagem.



Os sevilhanos ficam agora à espera da receção do Valência ao Bercelona, na quinta-feira, com os catalães em vantagem de um golo que levam da primeira mão.