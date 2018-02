António Cotrim - EPA

"É tão importante ganhar os dois jogos como a eliminatória", disse o técnico leonino sobre o ranking português na UEFA. Portugal já foi ultrapassado pela França e está numa luta acesa com a Rússia para manter o sexto lugar.



Com um triunfo por 3-1 na primeira mão, no Cazaquistão, Jorge Jesus sabe que o Sporting dispõe de uma vantagem confortável para alcançar os oitavos de final da Liga Europa.



O treinador do Sporting declarou que apesar da vantagem conseguida em Astana, será importante voltar a vencer a segunda mão da eliminatória dos 16-avos de final para equilibrar as contas portuguesas no ranking da UEFA.



Questionado sobre os tempos que passou no Benfica, Jorge Jesus foi perentório. "Claro que fui feliz no Benfica. Ganhei dez títulos", exclamou o técnico.

Gelson fala da fibra de campeão do Sporting

Gelson Martins falou sobre os últimos dois jogos do Sporting, frente ao Astana e Tondela. O extremo leonino afirmou que a capacidade de dar a volta aos resultados mostra a fibra de campeão no plantel do Leão.



O Sporting joga esta quinta-feira a segunda mão dos 16-avos de final da Liga Europa, frente ao Astana, no Estádio de Alvalade.Na primeira mão, os Leões venceram por 3-1, com golos de Bruno Fernandes, Gelson Martins e Doumbia.