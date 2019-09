Liga Europa. FC Porto recebe e vence Young Boys no Dragão

Inês Geraldo - RTP Comentários 19 Set, 2019, 22:16 | Liga Europa

O FC Porto começou bem o jogo e logo aos oito minutos festejou. Soares trabalhou bem na área, tirou um adversário da frente e rematou de forma triunfal para o primeiro golo da noite. Os Dragões voltaram a estar perto do golo com um pontapé forte de Danilo. Van Ballmoos defendeu com dificuldade.





Aos 15 minutos, Marchesín cometeu grande penalidade e Nsame converteu o castigo máximo, dando o empate à equipa forasteira no estádio do Dragão. Danilo voltou a mostrar-se no jogo com um cabeceamento forte ao poste mas seria Soares novamente protagonista.





Perto da meia-hora, uma grande jogada de envolvimento descobre Corona isolado na área do Young Boys, o mexicano, já com a marcação de Van Ballmoos, encontra Soares no meio da pequena da área que só teve de encostar para o segundo golo da noite do FC Porto e da conta pessoal.





A segunda parte afigurou-se muito difícil para a equipa de Sérgio Conceição. O Young Boys não se deu por vencido e foi pressionando o FC Porto para tentar chegar ao empate. Marchesín fez uma das defesas da noite ao defender um remate muito perigoso de Garcia. Já antes, Soares tinha visto um remate sair ao lado poste esquerdo da baliza suíça.





Até ao fim da partida, o FC Porto ainda esteve perto de chegar ao terceiro golo. Fábio Silva (o mais novo de sempre a jogar em competições europeias pelo FC Porto) rematou com pouco ângulo e viu Van Ballmoos a fazer uma grande defesa.







Com este resultado, o FC Porto inicia a fase de grupos da Liga Europa com uma vitória e lidera o Grupo G juntamente com o Rangers, que venceu o Feyenoord por 1-0. No próximo dia 3 de outubro, os Dragões deslocam-se a Roterdão.