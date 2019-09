Liga Europa. Leonel Pontes assume objetivo de passar fase de grupos

Inês Geraldo - RTP Comentários 18 Set, 2019, 17:53 / atualizado em 18 Set, 2019, 17:55 | Liga Europa

"Eu acredito nos 50 por cento [de favoritismo] para cada lado, apesar da história do PSV. Vamos lutar com as nossas armas e temos que assumir a vontade de ganhar. Eles não podem ser melhor que nós", foram estas as palavras de Leonel Pontes sobre a partida que o Sporting vai disputar frente ao PSV esta quinta-feira.





Desvalorizando a estreia nas competições europeias, o técnico leonino admitiu que o Sporting é candidato a passar a fase de grupos e que o PSV é o adversário de maior nome que os Leões vão ter de enfrentar. "Nós temos de assumir esse papel de lutar por esse espaço, chegar o mais longe possível".





Leonel Pontes lembrou que a equipa ainda não tem grandes dinâmicas coletivas e que a partida na Holanda vai servir para criar novas rotinas, pedindo aos jogadores que representem o Sporting com dignidade e lutem pelos três pontos, apesar da boa forma do PSV nos últimos jogos.





"Quando entram duas equipas em campo, não entram orçamentos, não entra o passado. O jogo vai ser imprevisível, vamos encontrar uma equipa com uma grande qualidade coletiva e poder ofensivo grande. Também apresenta debilidades ofensivas, algo característico do futebol holandês".





Leonel Pontes assume querer causar grandes dificuldades ao adversário e a vontade de vencer a primeira partida da fase de grupos na Liga Europa. O Sporting CP entra na quinta-feira em campo, às 17h55, no Philips Stadion, em partida a contar para o grupo D.