Ponde diz que Sporting é favorito frente ao Vorskla

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Out, 2018, 12:26 / atualizado em 04 Out, 2018, 12:38 | Liga Europa

Ponde, de 23 anos, está ainda a adaptar-se ao futebol da Ucrânia e, com frontalidade, considera que é difícil chegar a equipas da envergadura do Shakhtar e Dínamo de Kiev.





O futebolista polivalente que atua a médio ou avançado não tem dúvida que o Sporting é favorito no desafio desta noite embora não esconda que o jogo será complicado, como revela ao jornalista Nuno Perlouro.









Sobre as características da equipa do Vorskla Poltava enumera três: joga na expetativa, parte rápido para o contra-ataque e é forte nas bolas paradas.A terminar Cristian Ponde sossega a equipa do Sporting e diz que ainda não está muito frio e as condições meteorológicas são suportáveis.O encontro do Sporting com o Vorskla está marcado para as 17h55 (hora de Lisboa), no estádio Oleksiy Butovsky Vorskla, em Poltava, e conta com a arbitragem do juiz montenegrino Nikola Dabanovic.O relato é na Antena 1 com o jornalista João Gomes Dias e os comentários de Vítor Martins.