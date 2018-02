Sporting com longa viagem até Astana, Braga tenta bom resultado em Marselha

Lusa 13 Fev, 2018, 09:45 / atualizado em 13 Fev, 2018, 09:46 | Liga Europa

Sem Bas Dost, lesionado, a equipa de Alvalade vai viajar mais de 6.000 quilómetros para chegar a Astana, onde deverá ter à sua espera temperaturas a rondar entre os 10 e 20 graus negativos, enquanto os bracarenses vão encontrar o terceiro classificado do campeonato francês.



O sorteio dos 16avos de final colocou o Astana no caminho do Sporting, uma equipa sem tradição europeia, mas que promete dificultar a vida da formação de Jorge Jesus, sobretudo no jogo da primeira mão, no Cazaquistão.



Além da longa deslocação e do frio, o Sporting também vai ter que lidar com uma diferença horária de mais seis horas em relação a Lisboa e com o relvado sintético que vai encontrar na Arena Astana, naquele que será o seu primeiro jogo nesse país.



Tetracampeão cazaque, o Astana, que está pela primeira vez na fase a eliminar da Liga Europa, sofreu apenas uma derrota nos últimos 18 jogos europeus disputado em casa, mas vai receber o Sporting ainda em pré-temporada.



O último jogo oficial da equipa comandada pelo búlgaro Stanimir Stoilov, que enquanto jogador, na década de 90, passou pelo Campomaiorense, aconteceu em 07 de dezembro.



Além da falta de ritmo, o Astana perdeu a sua principal figura, o avançado congolês Junior Kabananga, que se transferiu para a Arábia Saudita.



Pela segunda vez, uma equipa portuguesa vai defrontar o Astana no Cazaquistão, depois do Benfica ter empatado a dois golos, em novembro de 2015, na fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro em que a equipa da casa chegou a estar a vencer por 2-0.



O Astana-Sporting está agendado para as 16:00 (22:00 horas locais) e na quinta-feira é esperado que os termómetros apontem aos 20 graus negativos.



Mais tarde, às 18:00 (19:00 horas em França), o Sporting de Braga defronta, no Estádio Vélodrome, o Marselha, equipa que está em crescendo na liga francesa e está há 10 jogos sem perder, incluindo oito vitórias.



A formação de Abel Ferreira, que não vai poder contar com o central Raul Silva, castigado, vai tentar impor a primeira derrota europeia caseira da época do Marselha, que leva um registo de quatro vitórias e um empate nos jogos no Vélodrome.



Na formação comandada por Rudi Garcia, que esta temporada já encontrou o Vitória de Guimarães na fase de grupos, destaque para o central português Rolando, para o avançado francês Florian Thauvin, que é a figura da equipa com 15 golos em todas as competições, e para o grego Mitroglou, que passou as duas últimas temporadas no Benfica.