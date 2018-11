Sporting quer vencer Arsenal para disputar primeiro lugar do grupo

Lusa Comentários 07 Nov, 2018, 19:25 / atualizado em 07 Nov, 2018, 19:25 | Liga Europa

Tiago Fernandes assumiu o comando técnico do Sporting depois do despedimento de José Peseiro | Facundo Arrizabalaga - EPA

"É um jogo de Liga Europa, um jogo em que sabemos que estão grandes jogadores em prova. Sabemos do valor do Arsenal e sabemos da qualidade dos seus jogadores a jogar na sua casa, perante o seu público", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Tiago Fernandes manifestou, porém, "esperança" em conseguir pontos e a "ambição" de conquistar uma vitória na quarta jornada da prova, depois da derrota caseira com os `gunners` por 1-0, em Alvalade, na ronda anterior.

"Temos uma ambição enorme em mostrar também a nossa qualidade e é isso que vamos fazer amanhã (quinta-feira), tentar contrariar as adversidades e a qualidade do adversário e tentar impor o nosso jogo para tentarmos lutar pelos três pontos até ao final", frisou.

O filho de Manuel Fernandes, que assumiu interinamente os `leões`, após a saída do treinador José Peseiro, despedido na semana passada, desvalorizou a hipótese de o treinador do Arsenal apresentar uma equipa sem a maioria dos habituais titulares.

"Se for por uma questão de gestão e pela qualidade do plantel, até vão apresentar uma equipa mais fresca e com muita qualidade. Mas, nós preocupamo-nos connosco, com aquilo que temos de fazer. Disputamos todos os jogos para vencer. Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos", adiantou.

O técnico reconheceu que os jogadores "precisam de estar preparados para um dos aspetos fundamentais nesta competição", que passar por não se poderem cometer erros.

"Se errares, eles vão aproveitar mais vezes, porque têm muita qualidade e não podemos deixar que eles possam aproveitar", explicou.

Tiago Fernandes disse ainda que, em teremos táticos, os `leões` terão de ser "muito organizados e muito coesos", como foram "nos Açores", num jogo de uma "adversidade também elevada".

Questionado sobre como vê a chegada iminente de um novo técnico (Marcel Keiser), Tiago Fernandes mostrou-se disponível para continuar no Sporting.

"Seja em que momento for, seja em que situação for, estarei pronto para ajudar e para dar o meu contributo, como tenho feito há oito anos, desde que entrei nesta casa. A direção sabe o que é melhor para o clube e eu estou pronto para ajudar naquilo que as pessoas entenderem que eu sou importante", vincou.

O Sporting defronta na quinta-feira o Arsenal na quarta jornada da Liga Europa de futebol, no estádio Emirates, num embate com início marcado para as 20h00 horas.

O Sporting está na segunda posição do Grupo E, com seis pontos, atrás do Arsenal (nove). No terceiro lugar, está o Vorskla Poltava (três) e em quarto o Qarabag (zero).