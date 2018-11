Sporting tem de mostrar "atitude e ambição de ganhar"

Lusa Comentários 07 Nov, 2018, 19:28 | Liga Europa

"Aquilo que temos de ter é atitude e a ambição de querer ganhar, não nos esquecermos do jogo por jogarmos contra uma equipa como o Arsenal, porque nós representamos um clube como o Sporting Clube de Portugal", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da partida, no estádio Emirates.

Na sua opinião, qualquer jogador que represente os `leões` tem de "entrar em qualquer jogo para ganhar, independentemente do adversário".

O internacional português recusou comentar a especulação sobre o futuro treinador da equipa, que vai substituir José Peseiro, despedido na semana passada e substituído interinamente pelo adjunto Tiago Fernandes.

"Os jogadores aqui não têm preferências, quem tem de tomar essas decisões é o clube e o presidente. Nós, neste momento, temos de respeitar as ideias do mister Tiago, levá-las avante e, como todos sabemos, lutar pelos objetivos e pelas ambições do Sporting, nada mais do que isso", vincou.

O Sporting defronta na quinta-feira o Arsenal, na quarta jornada do grupo E da Liga Europa, no estádio Emirates, com início marcado para as 20:00, depois de na jornada anterior ter perdido com os londrinos por 1-0 em Alvalade.

O Sporting está atualmente na segunda posição do grupo, com seis pontos, atrás do Arsenal (9), enquanto que na terceira posição está os ucranianos do Vorskla Poltava (3) e em quarto os azeris do Qarabag (0).