Liga Nações. Portugal já apurado fecha grupo na Croácia

Além do extremo do Sporting, os centrais Tomás Araújo e Tiago Djaló e o avançado Fábio Silva podem igualmente entrar em campo pela primeira vez com a camisola da equipa das quinas, na sexta e última jornada do Grupo A1.









Na antevisão do encontro o selecionador Roberto Martínez frisou: "Há muito, muito talento. Sempre falámos na formação de Portugal. O objetivo está cumprido e agora precisamos de mostrar que há competitividade e luta por cada um dos lugares. Nos últimos cinco meses acrescentámos nomes para essa luta. Daqui a 18 meses há um Mundial. Queremos executar bem os processos de jogo e ganhar. O jogo conta muito para o trabalho que estamos a fazer para o Mundial". A formação das quinas deve apresentar várias alterações em Split. Foram vários os jogadores que não tiveram minutos no Estádio do Dragão e que, portanto, devem ser agora opções iniciais para Martínez: Cancelo, Tomás Araújo, Nélson Semedo e Otávio. A este ainda se deve acrescentar um guarda-redes, a escolha será entre Rui Silva e José Sá.





Croatas não querem facilitar



Enquanto Portugal tem tudo resolvido no agrupamento, os croatas ainda estão na luta pelo segundo lugar e pelo apuramento, com o empate a garantir logo a passagem, embora a derrota também possa servir, desde que a Escócia não vença por dois golos ou mais a Polónia, em Varsóvia.





Do lado croata é esperado que Zlatko Dalić não faça nenhuma revolução nas peças utilizadas em Glasgow. Apesar de as contas já estarem feitas, os croatas devem querer dar outra resposta face à ultima exibição realizada e face à derrota com os portugueses em setembro deste ano (2-1).





Pasalic deverá entrar para o lugar de Petar Sucic - expulso frente à Escócia - e ser o homem mais ofensivo do trio de médios. Martin Baturina de um lado, Luka Sucic do outro e Kramaric na frente, assim deverá ser o ataque croata. Na defesa não deve fugir muito disto: Gvardiol, Sutalo, Caleta-Car e Jakic.



O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para esta segunda-feira, pelas 19h45 em Lisboa, no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.