Benfica conquista terceiro título português de voleibol consecutivo

Depois de já terem vencido os dois primeiros encontros, os `encarnados` somaram o decisivo triunfo, com os parciais de 25-18, 25-17 e 27-25.

O Benfica somou assim o seu 10.º título, isolando-se no terceiro lugar do palmarés, com mais um do que o FC Porto, com o Sporting de Espinho a ser o recordista de cetros, com 18.