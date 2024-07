Chefe da diplomacia dos EUA encontra-se com homólogo chinês no Laos

"Falamos regularmente e vou estar com ele na próxima semana, no Laos", afirmou Blinken, durante um fórum de segurança no Colorado, saudando o restabelecimento do diálogo com a China.

Blinken não especificou, no entanto, se o encontro será bilateral ou no âmbito da reunião na qual ambos vão participar.

"Restabelecemos compromissos regulares e de alto nível entre os nossos países, o que é de vital importância. Porque se queremos evitar qualquer tipo de conflito não intencional, é preciso começar por falar, por comunicar", afirmou o secretário de Estado.

O Laos vai acolher uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) na próxima semana.

Blinken visitou a China no final de abril, onde conversou com o presidente chinês, Xi Jinping, que apelou a que os dois países fossem "parceiros, não rivais". Foi a sua segunda visita à China em menos de um ano e o seu homólogo chinês também já visitou Washington.

"É importante que sejamos capazes de comunicar muito claramente sobre os pontos em que discordamos. Assim, pelo menos, a China sabe para onde vamos e nós sabemos para onde eles vão. É o caso do mar do Sul da China. É o caso de Taiwan", exemplificou o chefe da diplomacia norte-americana.

Apesar das tensões, as relações entre as duas potências mundiais estabilizaram desde a cimeira Xi-Biden em novembro de 2023.

Mas os focos de discórdia entre as duas partes continuam a ser numerosos, particularmente no que diz respeito ao apoio prestado pela China, segundo Washington, à indústria de defesa russa.