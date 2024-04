Estoril Praia campeão da Liga Revelação de futebol pela terceira vez

No Estádio Municipal de Vila Meã, os estorilistas alcançaram um resultado que lhes permitiu preservar a liderança, com 30 pontos, mesmo perante o triunfo tardio do Sporting sobre o Torreense (1-0), com um golo de Francisco Canário, aos 90+4 minutos, que deixou os `leões` na segunda posição, com 29.

O Estoril Praia conquista pela terceira vez a competição de sub-23 em seis edições já realizadas, depois dos triunfos em 2020/21 e 2021/22, sucedendo ao Estrela da Amadora, que tinha erguido o troféu na época passada.