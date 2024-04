Fábio Cardoso treina sem limitações no FC Porto a dois dias do clássico

Integrado no boletim clínico `azul e branco` desde 10 de abril, o defesa central evoluiu de forma condicionada nos últimos dias, mas hoje já participou em pleno na sessão matinal, no Olival, reduzindo o lote de jogadores indisponíveis para o treinador Sérgio Conceição.

Diogo Costa, Samuel Portugal, João Mário, Iván Marcano e Zaidu estão lesionados e de fora das opções do FC Porto, que regressa aos trabalhos no sábado, às 10:30, num dia assinalado pelas eleições dos órgãos sociais dos `dragões` para o quadriénio 2024-2028.

Às 12:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, Sérgio Conceição vai projetar em conferência de imprensa o clássico com o Sporting, da 31.ª jornada da I Liga.

O FC Porto, terceiro colocado, com 62 pontos, mede forças com o líder isolado da prova, com 80, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, num duelo arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, que pode garantir o título `leonino`.

Com 12 pontos em disputa nas quatro jornadas finais, e a precisar de somar dois triunfos para se sagrar campeão nacional pela 20.ª ocasião, o Sporting fará a festa se triunfar no Porto e se, no sábado, o Sporting de Braga ganhar no Estádio da Luz ao Benfica, detentor do troféu.