FC Porto vence Belenenses SAD e consolida liderança da I Liga

Os golos de Soares (31 minutos), Marega (58), Alex Telles (75, de grande penalidade), Fábio Vieira (82) e Luis Díaz (90+2) permitiram à equipa portuense conquistar o terceiro triunfo seguido na prova, em contraponto com os lisboetas, que não vencem há cinco partidas.

A quatro rondas do fim do campeonato e com 12 pontos em disputa para cada equipa, o FC Porto reforçou o comando, com 73 pontos, mais seis do que o campeão Benfica, segundo classificado, enquanto o Belenenses SAD manteve-se no 14.º lugar, com 31, a quatro da zona de despromoção.

RPC // RPC