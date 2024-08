Independentistas da Nova Caledónia perdem presidência do Congresso

O Congresso da Nova Caledónia, composto por 54 membros eleitos por cinco anos, é a assembleia deliberativa deste arquipélago de cerca de 270.000 habitantes, situado a 17.000 quilómetros de Paris e empenhado, desde 1998, num processo de emancipação da tutela francesa.

Esta assembleia elege o governo da ilha e aprova "as leis do país" num vasto leque de domínios, incluindo a fiscalidade, a educação, a saúde, o ambiente e o direito do trabalho.

Roch Wamytan, 73 anos, membro pró-independência da União Caledónia (UC), tem sido reeleito para a presidência todos os anos desde 2019. Mais uma vez, este ano, ficou bem à frente na primeira volta da votação.

Mas, na segunda volta, para sua surpresa, os candidatos não independentes retiraram-se e transferiram os seus votos para a representante do partido Véu Oceânico, Veylma Falaeo, levando-a à liderança do Congresso, com 28 votos em 54.

Aos 42 anos, torna-se a primeira mulher a presidir a esta assembleia.

O seu partido foi criado em 2019 para defender os interesses dos 22.000 cidadãos naturais de Wallis e Futuna, outro território francês no Pacífico.

O partido Véu Oceânico formava há cinco anos uma "maioria oceânica" com os independentistas, mas esta desfez-se hoje.

O movimento quer "uma parceria externa programada com a França", mas está a fazer campanha por uma via intermédia que não seja "nem pró-independência nem não-independência".

O partido acusa também uma parte da fação pró-independência de fomentar um clima de insegurança ao adiar o fim das ações de protesto contra a contestada reforma eleitoral votada em Paris em maio.

Desde 13 de maio, a Nova Caledónia atravessa uma grave crise, com os protestos contra a reforma eleitoral a degenerarem em tumultos que destruíram o tecido económico do arquipélago, provocaram a morte de 11 pessoas e causaram prejuízos de pelo menos dois mil milhões de euros.

Neste contexto, o movimento pró-independência está dividido.

A Frente de Libertação Nacional Kanak e Socialista (FLNKS) vai realizar o seu congresso na sexta-feira e no sábado sem duas das suas quatro componentes, a Palika e a UPM, que decidiram na quarta-feira não participar.